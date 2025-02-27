الصينية Tencent تطرح أداة جديدة للذكاء الاصطناعي .. وتزعم تفوقها على نموذج لـDeepSeek

2025-02-27 18:10:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت الصينية Tencent عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، والذي بإمكانه الإجابة على الأسئلة أسرع من نموذج DeepSeek المعروف باسم R1. وقالت الشركة إن The Hunyuan Turbo Sيستطيع الإجابة على الاستفسارات في غضون ثانية واحدة، ويتميز عن النموذج الخاص بـDeepSeek، وكذلك نموذج Hunyuan T1، وغيرها من النماذج التي وصفتها الشركة بذات التفكير البطئ، أو التي تحتاج إلى التفكير لبرهة قبل الإجابة. وأوضحت Tencent أنه عند اختبار أداتها في مجالات مثل المعرفة والرياضة، والاستدلات، تقاربت قدرات Turbo S مع V3 المطور من قبل DeepSeek. وكان النجاح الذي حققته نماذج DeepSeek، وتم تبنيها على نطاق واسع داخل وادي السيليكون، قد دفع شركات صينية مثل Tencent إلى التدافع إلى طرح نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي التي تم البدء في تطويرها من جانب OpenAI عبر ChatGPT في نهاية 2022. وقبل شهر من الآن، وتحديداً عندما بدأت نماذج DeepSeek في اكتساب شهرة عالمية، تعرضت أسهم الذكاء الاصطناعي خارج الصين إلى موجة بيعية. وفي السياق ذاته، طرحت Alibaba نموذج للذكاء الاصطناعي خاص بها، وزعمت أنه يتفوق في الأداء على V3 من DeepSeek. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام