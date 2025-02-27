طلبات إعانة البطالة الأميركية في أعلى مستوى لها هذا العام

2025-02-27 18:10:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة أعلى مستوى لها هذا العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى علامات محتملة أخرى على ضعف سوق العمل. وصل إجمالي طلبات البطالة للأسبوع المنتهي في 22 شباط إلى 242,000 طلب معدل موسميًا، بزيادة قدرها 22,000 طلب عن المستوى المعدل للأسبوع السابق، متجاوزًا تقديرات داو جونز البالغة 225,000، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس. يمثل هذا المستوى من المطالبات الأعلى منذ أوائل تشرين الاول 2024، ويأتي وسط تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الأوسع وعلامات مقلقة ظهرت في استطلاعات رأي المستهلكين الأخيرة. يتخذ الرئيس دونالد ترامب تدابير حاسمة لتقليص القوى العاملة الفيدرالية من خلال المجلس الاستشاري لإدارة كفاءة الحكومة، الذي يترأسه إيلون ماسك. وأسفرت هذه الجهود حتى الآن عن آلاف التخفيضات في الوظائف، مع توقع استمرارها. في واشنطن العاصمة، بلغ إجمالي المطالبات الجديدة 2,047، بزيادة قدرها 421 طلبًا، أو 26٪، وفقًا للأرقام غير المعدلة للعوامل الموسمية. ويعد هذا أعلى رقم تسجله المدينة منذ 25 اذار 2023، بحسب سجلات وزارة العمل، ويتماشى مع الارتفاع الذي بدأ في أوائل كانون الثاني. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام