2025-02-27 18:35:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: يحمل iPhone 16E الجديد، خليفة سلسلة iPhone SE بسعر 599 دولار، تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. هذا يعني أنه يمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة. تصنيف IP68 يشير إلى جانبين أساسيين من الحماية: يعني الرقم «6» أن الجهاز محكم تماماً ضد الغبار، بينما...

