اتحاد كرة السلة يعلن مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري المحترفين

2025-02-27 19:15:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن اتحاد كرة السلة، اليوم الخميس، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري المحترفين.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مرحلة الأدوار الإقصائية ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة، حيث سيلتقي في السادسة مساء في قاعة الشعب المغلقة فريقا الدفاع الجوي وغاز الشمال".وأضاف، أن "قاعة نادي الكرخ ستحتضن في التاسعة من مساء يوم الأحد فريق صاحب الأرض مع الحشد الشعبي، فيما سيواجه دجلة الجامعة في نفس التوقيت من يوم الإثنين المقبل فريق الحلة".وتابع، أن "الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية ستختتم الثلاثاء المقبل بلقاء فريقي الشرطة وزاخو في التاسعة مساء".يذكر أن الفريق الفائز من هذا الدور هو الذي ينجح بالفوز على منافسه ( 3 – 5 ) انتصارات مع الأخذ بنظر الاعتبار مواجهاتهما في الدورين الأول والثاني.