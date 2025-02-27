الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
بي بي سي عربي
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | 27 February 2025
فيديو | 27 February 2025
نسخ الرابط
2025-02-27 19:20:05 - المصدر: بي بي سي عربي
موضوعات ذات صلة
فيديو | مناورة ترامب الكبرى.. هل تتحول صفقة المعادن مع أوكرانيا إلى ورقة ضغط دولية؟ | #الظ...
فيديو | المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: لا مكان لحركة حماس في غزة ولا في الضفة ...
فيديو | شبكات | ما تفاصيل إطلاق سراح أكثر من 640 أسيرا فلسطينيا بعد التراجع الإسرائيلي؟
فيديو | د. محمد الحسان | المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في لقاء خاص مع سرمد البي...
فيديو | في شهر رمضان، تعود الكلمات التي لامست القلوب، بصوت من ارتقى بالمنبر وأحيا العقول
فيديو | مزارعون في سلمان باك ببغداد يستغيثون بسبب محاولة تجريف أراضيهم الزراعية وتحويلها إ...
فيديو | هل سينجح: الاقتصاد العراقي يسعى لمواكبة العالم الرقمي وملاحقة الثورة الرابعة
فيديو | كركوك.. حملة توعوية لحماية طالبات المدارس من الابتزاز الإلكتروني