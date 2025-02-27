الجزائر تمنح شركة إيطالية عقد امتياز مشروع لإنتاج الحبوب باستثمارات 420 مليون دولار

2025-02-27 19:20:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجزائر، الخميس، منح عقد امتياز لشركة Bonifiche FerraresiBF الإيطالية لتنفيد مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية في ولاية تيميمون بتكلفة إجمالية 420 مليون دولار. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، يوسف شرفة، إن مدة عقد الامتياز تصل إلى 40 عاماً قابلة للتجديد، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار في مجال الزراعة. وأشار الوزير إلى دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي، مع بدء الشركة الإيطالية في تنصيب الورشة، وحفر آبار المياه، وتركيب معدات الاستصلاح والري المحوري، بالإضافة إلى بدء عمليات الزراعة خلال موسم الحرث والبذر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر أنه من المتوقع أن يشهد المشروع دفعة إضافية بداية من شهر نيسان المقبل مع بدء زراعة البقول الجافة. وتصل مساحة المشروع إلى 36 ألف هكتار، ويستهدف إنتاج القمح، والعدس، والفاصوليا المجففة، والحمص، وزراعة النباتات الزيتية مثل الصويا. ويشمل المشروع، الذي يهدف لخلق أكثر من 6700 فرصة عمل، تأسيس وحدات تحويلية لإنتاج العجائن الغذائية، وصوامع للتخزين، وهياكل أساسية أخرى. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام