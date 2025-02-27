2025-02-27 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو لجنة النزاهة في البرلمانالعراقي، جميل الحديدي، يوم الخميس، من محاولات بعض الشخصيات السياسية التي زارتالموصل مؤخرًا للاستحواذ على غابات المدينة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، متعهداباستخدام كل الوسائل للحفاظ عليها.

وقال الحديدي لوكالة شفق نيوز، إن "هؤلاءالأفراد لا يبالون بما يفعلون ولا يخجلون، بل يتفاخرون ويعرضون صورهم في الشوارع، وكأنهمحققوا إنجازاً".

وأضاف، "إذا كانوا يظنون أننا سنسمح لهمبتمرير هذا الأمر مرور الكرام، فهم في غفلة كبيرة"، مبينا أن "غاباتالموصل خط أحمر، ولن نسمح لأحد بالعبث بها أو استغلالها لمصالحه الخاصة".

وشدد على أن "هذه الغابات "ليستملكاً لنا فقط، بل هي إرث لأبنائنا وللأجيال القادمة"، متعهدابـ"استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لحمايتها من أي محاولات للتدمير أوالاستغلال".

كما دعا الحديدي، جميع أبناء المدينة إلى"الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على هذا الإرث البيئي والتصدي لأي محاولات لطمسمعالمه".

وكان مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، طالبفي وقت سابق من اليوم، غبر تصريح لوكالة شفق نيوز بالتصدي لمحاولة وزارة التربيةإنشاء مجمع سكني في غابة الموصل، واقدمها على إلغاء مشروع للبلدية فيها، مطالباأهالي المحافظة والمنظمات لمساندة عمل دائرته.

يشار إلى أن النائب محمد نوري العبد ربه، أكدأيضا في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "غابات الموصل تعتبر خطاً أحمراً لايمكن المساس به"، مبيناً أنه "لن نسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتحويلالغابات إلى مشاريع استثمارية تخدم مصالح ضيقة، على حساب بيئتنا واجيالنا".

وأضاف العبد ربه، أن "ما يجري من ترويجمعاملات لتحويل هذه الغابات إلى استثمارات يُعد جريمة بحق الطبيعة وأجيالناالقادمة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق حولالإهمال والقطع الجائر الذي تعرضت له غابات الموصل في السنوات الأخيرة، حيث تمتحويل مساحات واسعة منها للاستثمار دون مراعاة للأثر البيئي، مما يهدد بفقدانواحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.