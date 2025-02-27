الحسان يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته

2025-02-27 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، خطوات إنهاء مهام البعثة الأممية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، ان الحسان قدم خلال اللقاء "إحاطة لوزير الخارجية حول عمل بعثة يونامي، والخطوات المتخذة لإنهاء مهام البعثة بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ايار 2024، والذي نص على سحب البعثة من العراق بحلول 31 كانون الأول 2025، استجابةً لطلب الحكومة العراقية".

كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة، وتفعيل حضور العراق في أجهزتها، خاصةً بعد تولي العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين".

وأشاد حسين "بالدور الذي لعبته بعثة يونامي في تقديم المساعدة للعراق على مدى السنوات الماضية،" مؤكداً "حرص العراق على استمرار التعاون المثمر مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب الحسان عن "تقديره للتعاون البنّاء بين البعثة والحكومة العراقية، "مؤكداً "التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية".



