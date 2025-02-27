طالباني: إغلاق مكتب الاتحاد في دمشق كان سوء تفاهم وسنعيد فتحه

2025-02-27 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، أن إغلاق مكتب الاتحاد في دمشق كان نتيجة سوء تفاهم، مشيرًا إلى أن الحزب يعتزم إعادة فتحه قريبًا.

وبحسب وسائل اعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، قال طالباني خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي: "كان هناك سوء تفاهم ولم يبق، وسنعيد فتح هذا المكتب مرة أخرى لدعم العملية المتعلقة بسوريا الجديدة التي ينبغي أن يكون للكرد موقع فيها".

ووجّه وزير خارجية سوريا اسعد الشيباني دعوة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لزيارة دمشق، معرباً عن أمله بأن يراه في سوريا في المستقبل القريب.