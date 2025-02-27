نيجيرفان بارزاني يدعو العماليين إلى الالتزام بدعوة أوجلان: إنه وقت النضال السلمي والديمقراطي

2025-02-27 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفانبارزاني يوم الخميس، بدعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، للحزببحل نفسه وإلقاء سلاحه، داعياً في الوقت نفسه العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأنالوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

ووفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، وردلوكالة شفق نيوز، طالب بارزاني، حزب العمال الكوردستاني بالالتزام بهذه الرسالةوتنفيذها، معرباً عن أمله أن تكون هذه الدعوة خطوة نحو تحقيق السلام والحل السلمي.

وأضاف أن "لا شك أن عصرنا هوعصر النضال السلمي، الحضاري، والديمقراطي، ومن خلال هذا المسار فقط يمكن تحقيقنتائج وإنجازات أفضل، وليس عبر السلاح والعنف".

وتابع: "نحن في إقليم كوردستانندعم بشكل كامل عملية السلام، ومستعدون للعب دورنا في دعم وإنجاح هذه العملية بأيشكل من الأشكال، كما نقدر دور الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، اللذين عملامنذ بداية توليهما السلطة برؤية واضحة وإيمان راسخ على تهيئة الأرضية وتعزيز جهودالسلام".

وأعرب نيجيرفان بارزاني، عن أمله أنتكون المرحلة المقبلة، بمشاركة وتوافق جميع الأطراف الأخرى في تركيا، مرحلة نجاحللسلام والحل السلمي، وأن تسود أجواء الاستقرار والطمأنينة على البلاد والمنطقةبأسرها.