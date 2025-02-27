التعليم تصوت على رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75%

2025-02-27 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، بمراعاة ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات الجامعية في بغداد، فيما صوتت هيئة الرأي في الوزارة على عدد من القرارات من بينها الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع الثاني لهيئة الرأي 2025 بحضور أعضائها من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".وأكد وزير التعليم في مستهل الاجتماع- بحسب البيان- أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة في كل الظروف على دورها العلمي والخدمي في رعاية الطلبة وتقديم الدعم وتعزيز مجالات الريادة التي يسعون إليها".وشدد على، "أهمية مراعاة القيم الجامعية الأصيلة والمحافظة على التقاليد الجامعية في أثناء الفعاليات الجامعية بما يعزز مكانة المؤسسات الأكاديمية بوصفها نماذج ملهمة في تحقيق رسالتها وأهدافها التنموية".وجدد وزير التعليم التأكيد على، "العمل ضمن الصلاحيات الممنوحة وتيسير إنجاز الإجراءات على وفق المقتضيات القانونية واختزال الوقت والجهد بما يخدم المصلحة العامة في ضوء التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات والإجراءات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف البيان، أن "أعضاء هيئة الرأي ناقشوا الفقرات المدرجة على جدول أعمالها وصوتوا على القرارات الآتية:1. مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات الطلبة والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS - LMS - HRMS) استكمالًا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء.2. اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.3. رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين إلى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.4. الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية اللجان العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.5. الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا".وبين، أن "اجتماع هيئة الرأي تضمن عددًا من العروض الخاصة بالتحول الرقمي والأتمتة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرنامج ادرس في العراق فيما اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الاجتماع بالتوجيه بمراعاة ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات الجامعية في العاصمة بغداد استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من الثاني من آذار المقبل واعتماد التوقيتات المناسبة التي تضمن تقديم الخدمات والبرامج التعليمية والحفاظ على جودتها ومتطلبات الأداء المؤسسي".