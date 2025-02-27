2025-02-27 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الخميس، لوزير الخارجية فؤاد حسين إحاطة حول عمل بعثة يونامي والخطوات المتخذة لإنهاء مهامها.وقالت وزارة الخارجية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان قدم لوزير الخارجية فؤاد حسين إحاطة حول عمل بعثة يونامي والخطوات المتخذة لإنهاء مهامها بحلول نهاية العام الحالي".وأكد الحسان، "التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية".