رئيس الوزراء يختتم زيارته الى محافظة المثنى

2025-02-27 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى محافظة المثنى.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة تضمنت ما يأتي:◼️ إطلاق العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة (250 ميغاواط).◼️ الموافقة على استحداث فرع إنتاج الكهرباء في المحافظة.◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية (40 ألف) وحدة سكنية بضمنها (10 آلاف) وحدة للتربويين.◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر العام سعة 100.◼️ افتتاح خط سكة حديد حجامة - ساوة و 3 جسور كونكريتية.◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الأنعام للتجارة والثروة الحيوانية.◼️ شمول منطقة البو حجر في مدينة السماوة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي.◼️ افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية وإطلاق العمل في مشاريع للثروة الحيوانية والتعليب في قضاء النجمي.◼️ إطلاق العمل التنفيذي لمشروع جامعة مهد الحضارات.◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع متكامل للمجاري في الصوب الصغير بقضاء السماوة.◼️ شمول محافظة المثنى بـ (7) مشاريع للبنى التحتية، بكلفة (736) مليار دينار، وهي:◼️ مشروع مستشفى قضاء الرميثة/ 200 سرير.◼️ مشروع تنفيذ وتأهيل مسارات لعدد من محطات المعالجة.◼️ تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء الخضر مع محطة المعالجة.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الوركاء.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الهلال- المجد.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء النجمي.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء السوير".