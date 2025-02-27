رئيس الوزراء يختتم زيارته الى محافظة المثنى
2025-02-27 20:20:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى محافظة المثنى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة تضمنت ما يأتي:
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة (250 ميغاواط).
◼️ الموافقة على استحداث فرع إنتاج الكهرباء في المحافظة.
◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية (40 ألف) وحدة سكنية بضمنها (10 آلاف) وحدة للتربويين.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر العام سعة 100.
◼️ افتتاح خط سكة حديد حجامة - ساوة و 3 جسور كونكريتية.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الأنعام للتجارة والثروة الحيوانية.
◼️ شمول منطقة البو حجر في مدينة السماوة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي.
◼️ افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية وإطلاق العمل في مشاريع للثروة الحيوانية والتعليب في قضاء النجمي.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي لمشروع جامعة مهد الحضارات.
◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع متكامل للمجاري في الصوب الصغير بقضاء السماوة.
◼️ شمول محافظة المثنى بـ (7) مشاريع للبنى التحتية، بكلفة (736) مليار دينار، وهي:
◼️ مشروع مستشفى قضاء الرميثة/ 200 سرير.
◼️ مشروع تنفيذ وتأهيل مسارات لعدد من محطات المعالجة.
◼️ تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء الخضر مع محطة المعالجة.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الوركاء.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الهلال- المجد.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء النجمي.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء السوير".
اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى محافظة المثنى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة تضمنت ما يأتي:
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة (250 ميغاواط).
◼️ الموافقة على استحداث فرع إنتاج الكهرباء في المحافظة.
◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية (40 ألف) وحدة سكنية بضمنها (10 آلاف) وحدة للتربويين.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر العام سعة 100.
◼️ افتتاح خط سكة حديد حجامة - ساوة و 3 جسور كونكريتية.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الأنعام للتجارة والثروة الحيوانية.
◼️ شمول منطقة البو حجر في مدينة السماوة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي.
◼️ افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية وإطلاق العمل في مشاريع للثروة الحيوانية والتعليب في قضاء النجمي.
◼️ إطلاق العمل التنفيذي لمشروع جامعة مهد الحضارات.
◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع متكامل للمجاري في الصوب الصغير بقضاء السماوة.
◼️ شمول محافظة المثنى بـ (7) مشاريع للبنى التحتية، بكلفة (736) مليار دينار، وهي:
◼️ مشروع مستشفى قضاء الرميثة/ 200 سرير.
◼️ مشروع تنفيذ وتأهيل مسارات لعدد من محطات المعالجة.
◼️ تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء الخضر مع محطة المعالجة.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الوركاء.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الهلال- المجد.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء النجمي.
◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء السوير".