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هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات

هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات
هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات
2025-02-27 20:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

صوتت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، على عدد من القرارات.

وبحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم" فإنه تقرر:

▪️مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات الطلبة والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS – LMS - HRMS) استكمالا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء.

▪️اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.

▪️رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.

▪️الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية اللجان العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.

▪️الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.

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