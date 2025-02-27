2025-02-27 20:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق الشرطة، يوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأسالعراق لكرة القدم، بفوزه على الموصل بصعوبة بنتيجة 1-0.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادلالايجابي من دون أهداف، لتذهب المباراة للوقت الاضافي ضمن مباريات دور الـ16من البطولة، ليحسم الشرطة النتيجة لصالحه بهدف دون رد للموصل، وجاء الهدف من ركلةجزاء نفذها بنجاح سجاد جاسم في الشوط الاضافي الثاني عند الدقيقة 118.

وجرت المباراة عند الساعة 5:00 عصراً علىملعب الشعب الدولي.

وكانت أندية نوروز والطلبة والنجف والقوةالجوية ودهوك والميناء، قد تأهلت الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرةالقدم.