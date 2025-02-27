2025-02-27 20:36:04 - المصدر: ايشان

خاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بنقل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني، من أرض الأردن، بسبب “المنافسة في المجموعة نفسها”. وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ “إيشان”: “يودُ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يوضحَ عدداً من الأمورِ والتفاصيل المتعلقةِ بمكان وموعدِ إقامة مباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ ضمن الجولةِ الثامنة […]

ظهرت المقالة جاهزون للمواجهة.. الاتحاد العراقي يطلب من فيفا نقل مباراة الأسود أمام فلسطين من الأردن أولاً على ايشان.



