2025-02-27 20:36:04 - المصدر: ايشان

كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، عن توثيق أقوال زوجة الإرهابي (إبراهيم عواد إبراهيم) المكنى (أبو بكر البغدادي) حول الجرائم التي طالت المختطفات الايزيديات والمكونات الأخرى. وعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى على توثيق معلومات مهمة سوف تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. ومن جانب […]

ظهرت المقالة القضاء العراقي يوثق أقوال أرملة “إبراهيم عواد إبراهيم” أولاً على ايشان.



