تحالف العزم في نينوى يرفض المساس بغابات المحافظة تحت أي ذريعة

2025-02-27 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد تحالف العزم في نينوى، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها التأثير على غابات نينوى والمساحات الخضراء فيها، مشددًا على أن هذه المناطق تمثل أهمية بيئية وحيوية لسكان المحافظة، ولا يجوز المساس بها تحت أي عنوان، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية أو غيرها.

ودعا التحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إلى ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي والمساحات الطبيعية في نينوى باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدًا وجوب تضافر الجهود لمنع أي تجاوزات تهدد التوازن البيئي أو تمس الإرث الطبيعي للمحافظة.

كما حث التحالف الجهات المعنية على الالتزام بالقوانين النافذة في حماية هذه المناطق، مشددًا على ضرورة مراعاة مصلحة أهالي نينوى في أي خطط تتعلق بالتنمية العمرانية، مع أهمية إشراك المجتمع المحلي والجهات المختصة في أي قرارات تتعلق بمستقبل هذه المساحات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تحالف العزم سيبقى ثابتًا في موقفه الداعم لحماية بيئة نينوى، وضمان عدم استغلالها بما يضر بمصلحة سكانها وأجيالها القادمة.



