2025-02-27 21:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، توضيحاً بشأنمكان وموعدِ إقامة مباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ ضمن الجولةِ الثامنةمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 والتي يفترض أن تجريفي الأرضِ المفترضة للمنتخبِ المنافس.

وذكر الاتحادُ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ومن أجلِ إطلاعالرأي العامّ، ووضع جماهيرنا في صورةِ ما حدثَ منذ 20 شباط / فبراير الحالي حتى اليوم،وما تداولته وسائلُ الإعلام المختلفة، يبين الاتحادُ أنه على تواصلٍ مع الاتحادين الدوليّالمتمثل بـ FIFA والقاري المتمثلبـ AFC".

وتابع: "وصلتنا الرسالة الأولى في العشرين من الشهر الحالي من الاتحادِالدوليّ لكرة القدم اشترطَ فيها على الجانبِ الفلسطيني إقامة المباراة في ملعبِ فيصلالحسيني بمدينةِ رام الله الفلسطينية، بعد استحصالِ موافقةِ الجانب العراقيّ، والتأكيدعلى المعايير المحددة التي تشمل الأمورَ اللوجستية والفنية والإدارية والأمنية".

وبحسب البيان، أشار الاتحاد، إلى أنه "رغم حرصه الشديد على إقامةِ المباراةفي فلسطين، والوقوف مع الرياضةِ الفلسطينية في هذا الوقت، إلا أن رفض اللعبَ في فلسطينللأسباب والمخاوف التي أكدها الاتحادان الدوليّ والآسيويّ في رسالته المرسلةِ للعراق،في العشرين من الشهر الحالي، وهي عدم توفر تقنية VAR في هذه المباراة بعد تأكيدِ الشركة المتعاقدةمع الاتحادِ الآسيوي باستحالة توفيرِ تقنية VAR في الملعب، وأشار إليها الاتحاد الدوليّ فيرسالته والتي أصبحت التقنية مهمة وتحقق العدالة وغيابها سيخلق خللاً واضحاً، ويقوضنزاهة المنافسة".

وأضاف الاتحاد: "كما رفضنا تغييرَ موعد المباراة خارج النافذة الدولية،كما أشار كتابُ الاتحاد الدوليّ إلى يوم 2025/4/23 ، وذلك لارتباطِ لاعبينا بالدورياتِالتي يحترفون فيها، ويوم أمس الأربعاء تسلمنا رسالةً من الاتحادِ الفلسطيني عبر الاميلمرسلة كذلك إلى الاتحادين الدولي والآسيوي يطلب فيها إقامةَ المباراة على ملعبِ عمانالدوليّ، وأبلغنا اليوم الخميس في رسالة من قبل الاتحادِ الدولي بإقامة المباراة فيملعب عمان الدولي، وفي ضوء ذلك أرسلنا رسالةً أخبرنا فيها الاتحادَ الدوليّ بضرورةنقلِ المباراة من الأردن، لأن هذا القرار يثيرُ تساؤلاتٍ جديةً حول نزاهة وعدالة المسابقة،وذلك نظرًا إلى الطبيعة التنافسية الشديدة في المجموعة B، وإن العراق والأردن وفلسطين منافسون مباشرون في المجموعةِ، خاصةًأن الترتيبَ الحالي شديدُ التقارب بين العراق والأردن".

وأكمل: "كما أخبرنا الاتحادَ الدولي أن إقامة المباراة في عمان داخلدولة عضو في المجموعة ومنافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم يخلق بيئةً غيرمتكافئةٍ، كما أنه يهدد روحَ اللعب النظيف، وكررنا طلبنا بنقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍمن أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات، وليتحقق مبدأ التكافؤ في الفرص بين المنتخبات المتواجدةفي المجموعة، ونحن الآن بانتظار جواب الاتحاد الدوليّ على رسالتنا المرسلة إليهم صباحهذا اليوم".

واختتم الاتحاد بالقول: "نوجه عناية جمهورنا الكريم إلى أن منتخبناالوطني جاهز لخوض مباراته أمام شقيقه الفلسطيني في 2025/3/25، وبإذن الله سيتم الدفاععن سمعة كرتنا وتحقيق التأهل إلى المونديال المقبل".