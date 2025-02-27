مسعود بارزاني يوجه رسالة بعد إعلان أوجلان التاريخي

2025-02-27 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الخميس، دعمه الكامل لعملية السلام والتسوية فيتركيا، في أعقاب دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، الحزب إلىإلقاء السلاح وحل نفسه.

وأكد بارزاني،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، موقف إقليم كوردستان الثابت إزاء عملية السلاموالتسوية في تركيا، ودعمه الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيته بأن السلامهو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات.

وأعرب الزعيمالكوردي، عن أمله أن تكون رسالة أوجلان "بدايةً لوضع عملية السلام في مسارهاوالتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

وكان أوجلان دعاجماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذواقرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حلنفسه".

وصدر الإعلانالتاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالةوالديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق مناليوم.