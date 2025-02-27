صلاح الدين.. حملة رقابية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار في رمضان المبارك

2025-02-27 21:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أطلقت الجهات الرقابية والأمنية في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، حملة ميدانية واسعة لمتابعة الأسواق المحلية وضبط المخالفات قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات حكومية تهدف إلى استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.

وقال مدير الرقابة التجارية في المحافظة حميد خليل مهدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادًا إلى توجيهات المقر العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية، باشرت فرقنا الرقابية، اليوم الخميس الموافق 27 شباط 2025، بمتابعة الأسواق المحلية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية بالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة فرع صلاح الدين، ودائرة الرقابة الصحية في مديرية صحة المحافظة".

وأوضح، أن "ثلاث فرق ميدانية انطلقت في أقضية تكريت والطوز وسامراء، وقد لوحظ خلال الجولات الميدانية توفر السلع بكميات جيدة جدًا مع استقرار الأسعار، بل وشهدت بعض المواد مثل بيض المائدة والأرز المستورد انخفاضًا في أسعارها".

وأضاف، أن "هذا النشاط يأتي ضمن البرنامج الحكومي لوزارة التجارة والتوجيهات المستلمة من المقر العام لدائرة الرقابة التجارية"، مشيرًا إلى، أنه "تم- خلال الجولة- ضبط مواد غذائية تالفة، منها مشتقات ألبان غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المحال التجارية بمدينة تكريت، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وفق محضر رسمي مشترك، كما تم تثبيت الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية في مختلف المحلات التجارية بالمحافظة للإبلاغ عن أي تجاوزات".

من جهته، أكد مدير الجريمة المنظمة في صلاح الدين، العميد ياسر مشعان طلفاح في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك جاء بتوجيه من معالي وزير الداخلية ووكيل الاستخبارات وبإشراف مباشر من مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة، وبمتابعة من محافظ صلاح الدين".

وأشار إلى، أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في صلاح الدين، بجميع أقسامها في الأقضية، بدأت بتنفيذ خطة رقابية تشمل مناطق المحافظة كافة، ومنها تكريت وبلد والدجيل وسامراء والعلم والدور والشرقاط والدوز وبيجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الرقابة التجارية والصحية، لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر".

وأكد، أن "الحملة ستستمر طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي استغلال اقتصادي".