القبض على تاجري مخدرات في الأنبار وبابل

2025-02-27 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقي القبض على متهمين بتجارةالمخدرات، يوم الخميس، في محافظتي الأنبار وبابل، وبحوزتهما كميات كبيرة من الموادالمخدرة بأنواع مختلفة.

وذكرت قيادة شرطة الأنبار في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، ان "قوة من مركز شرطة القطانة، نفذت عملية نوعية واستباقية أسفرتعن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات داخل سوق المسطر في مدينة الرمادي".

وأضافت أن "المتهم ضبط متلبسًا بحيازةكمية من الحبوب المخدرة داخل دراجته النارية".

وفي بابل، أفاد مصدر أمني، للوكالة، بأن"شعبة استخبارات ناحية الشوملي في المحافظة، وبالتعاون مع مفارز من مديريةالشرطة، ألقت القبض على تاجر مخدرات".

وأوضح المصدر، أن "المتهم ضبط بحوزته 149غراماً من مادة الكريستال، و255 حبة مخدرة".