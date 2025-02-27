بعد أنباء التجريف والاستثمار.. وزارة عراقية تبدد مخاوف الموصليين: لا مساس بالغابات

2025-02-27 21:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، إحالة غابات الموصلالى الجرف والاستثمار، مؤكدة ان هذه الاخبار عارية عن الصحة ولا يمكن لها المساس بالمساحاتالخضراء والارث الموصلي العريق.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تداول خبر إحالةغابات الموصل الى الجرف والاستثمار من قبل وزارة التربية، نود الإيضاح بأن هذه الاخبارعارية عن الصحة ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات الخضراء والارث الموصلي العريق".

وأضاف البيان، "لذا ارسلت وزارة التربية رسائل اطمئنان الى اهالينينوى الحبيبة مؤكدة انها تعمل ومنذ أسابيع طوال على تخصيص قطع اراض تصلح لبناء مجمعاتسكنية تليق بالتربويين نظير جهودهم المقدمة في خدمة العملية التعليمية في عموم محافظاتالعراق وكما وفرنا أراض سكنية للتربويين في المثنى، شرعنا العمل بالمثل في نينوى، علماان وزارة التربية حريصة كل الحرص عند اتخاذ هكذا خطوات الالتزام بالكشوفات والإجراءاتالقانونية التي لا تؤثر على الغابات".

وتابع البيان، "كما تنوه الوزارة بأنها قامت بتحويل كتاب وارد اليهامن قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن قيام احدى الشركات بتطوير منطقة الغابات بشكللا يتعارض مع الخطط العمرانية او البيئة المحيطة".

وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، جميل الحديدي، حذر في تصريحسابق لوكالة شفق نيوز، من محاولات بعض الشخصيات السياسية التي زارت الموصل مؤخرًا للاستحواذعلى غابات المدينة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، متعهدا باستخدام كل الوسائل للحفاظعليها.

فيما طالب مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، عبر وكالة شفق نيوز بالتصديلمحاولة وزارة التربية إنشاء مجمع سكني في غابة الموصل، واقدمها على إلغاء مشروع للبلديةفيها، مطالبا أهالي المحافظة والمنظمات لمساندة عمل دائرته.

يشار إلى أن النائب محمد نوري العبد ربه، أكد أيضا في تصريح سابق لوكالةشفق نيوز، أن "غابات الموصل تعتبر خطاً أحمراً لا يمكن المساس به"، مبيناًأنه "لن نسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتحويل الغابات إلى مشاريع استثمارية تخدممصالح ضيقة، على حساب بيئتنا واجيالنا".

وأضاف العبد ربه، أن "ما يجري من ترويج معاملات لتحويل هذه الغاباتإلى استثمارات يُعد جريمة بحق الطبيعة وأجيالنا القادمة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق حول الإهمال والقطع الجائر الذيتعرضت له غابات الموصل في السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل مساحات واسعة منها للاستثماردون مراعاة للأثر البيئي، مما يهدد بفقدان واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.