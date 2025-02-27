طقس شهر رمضان في العراق

2025-02-27 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع منبئ جوي، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، حالة الطقس لشهر رمضان المبارك.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "الطقس في شهر رمضان، وطبقا لنموذج التنبؤات الموسمي الأوروبي، يتخلله ثلاث حالات جوية ممطرة بتفاوت".

كما توقع عطية ان يكون طقس رمضان "معتدل نهارا، بارد ليلا، وممطر بداية الشهر".

وأشار الى، انه "سيكون بارداً الى معتدل الحرارة نهارا، وبارد ليلا، الأمطار قليلة نسبيا في نهايات الشهر".