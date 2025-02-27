الشرطة وزاخو يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العراق

2025-02-27 22:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكمل فريقا الشرطة وزاخو، اليوم الخميس، عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العراق بعد تحقيقهما الفوز على فريقي الموصل والكرمة، على التوالي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق الشرطة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الموصل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة (118) من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.ومن المقرر أن يواجه الشرطة في الدور المقبل فريق الطلبة، الذي تأهل بدوره بفوزه على الأمانة بهدفين دون رد.وفي مباراة أخرى، نجح فريق زاخو في بلوغ الدور ذاته عقب فوزه على فريق الكرمة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب زاخو بحضور جماهيري بلغ 30 ألف متفرج.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن الفريق الشمالي من حسم اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح المحترف اليمني ناصر محمدو التسجيل، فيما عزز المحترف إيجيتا ديبوتي النتيجة بالهدف الثاني، ليؤمن تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي.