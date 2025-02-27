2025-02-27 22:15:05 - المصدر: بغداد اليوم





ومن هذا المنطلق ندعوا الجميع الى احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل واغتنام الفرصة لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا للشريعة السمحاء والقانون.

لذا يمنع منعاً باتاً الاجهار بالإفطار العلني نهاراً كون هذا الامر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك حتى وان صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق لأن جميع الاديان تدعو الى الاحترام فيما بينها، ويمنع ايضا فيه تقديم المشروبات الكحولية بكافة انواعها وغلق جميع المخازن الخاصة بها ، كما وتغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق و المحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها اصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار عند ذلك يسمح لها بمزاولة اعمالها حتى صلاة الفجر.

وتتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات.

فوزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بإحكام المادتين (3،2) من القانون انف الذكر، وفيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والابعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والافراد ابلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته.

وتدعوا وزارة الداخلية الجميع الى الالتزام بما ورد أعلاه اعتبارا من الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1446 داعيا العلي القدير ان يتقبل سائر اعمالكم وان يجعله شهر الفة ومحبة وسلاما وتأخى وان يشملنا سبحانه في كنف رضوانه ورحمته.. انه سميع مجيب.





عبد الأمير كامل الشمري

وزير الداخلية



