2025-02-27 22:18:04 - المصدر: ايشان

بعد طلب محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنع إقامة الفعاليات السكنية داخل غابات الموصل السياحية. وأظهرت وثيقة، حصلت عليها منصة “إيشان”، توجيه السوداني بمنع إقامة تلك الفعاليات خلال اتصال هاتفي مع الدخيل. وبحسب الوثيقة، فإن “تلك الغابات تعد الرئة البيئية الوحيدة للمدينة ولها دور أساسي في الحفاظ على الهواء […]

ظهرت المقالة استجابة لطلب الدخيل.. السوداني يوجه بمنع إقامة الفعاليات السكنية داخل غابات الموصل أولاً على ايشان.



