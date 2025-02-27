2025-02-27 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكمل فريق زاخو أضلاع الفرق المتأهلةلدور ربع النهائي ببطولة كأس العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بعد فوزه على ضيفهفريق الكرمة بنتيجة 2-0.

وجرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً علىملعب زاخو، الذي امتلأ بالكامل بالجماهير المؤازة التي حضرت لمشاهدة اللقاء.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أيهدف، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الاول في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية عنطريق اليمني ناصر محمدو، وأضاف زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن طريق اللاعبالمحترف ديموتي الذي أودع الكرة بذكاء داخل مرمى الكرمة.

وكانت أندية الشرطة ونوروز والطلبة والنجفوالقوة الجوية ودهوك والميناء، تأهلت إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراقلكرة القدم.