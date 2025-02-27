التربية تنفي إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار

2025-02-27 22:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نفت وزارة التربية، الخميس، الاخبار المتداولة حول إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بعد تداول خبر إحالة غابات الموصل الى الجرف والاستثمار من قبل وزارة التربية، نود الإيضاح بأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات الخضراء والارث الموصلي العريق. واوضحت الوزارة، أنها ارسلت رسائل اطمئنان الى اهالي نينوى الحبيبة مؤكدة انها تعمل ومنذ أسابيع طوال على تخصيص قطع اراض تصلح لبناء مجمعات سكنية تليق بالتربويين نظير جهودهم المقدمة في خدمة العملية التعليمية في عموم محافظات العراق وكما وفرنا أراض سكنية للتربويين في المثنى، شرعنا العمل بالمثل في نينوى. وزادت أنها حريصة كل الحرص عند اتخاذ هكذا خطوات الالتزام بالكشوفات والإجراءات القانونية التي لا تؤثر على الغابات. ونوهت الوزارة، إلى أنها قامت بتحويل كتاب وارد اليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن قيام احدى الشركات بتطوير منطقة الغابات بشكل لا يتعارض مع الخطط العمرانية او البيئة المحيطة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام