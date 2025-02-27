تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

2025-02-27 22:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة تداول الخميس، بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 على الواردات من الاتحاد الأوروبي. انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.56 نقطة أو بنسبة 0.46 إلى مستوى 557.11 نقطة في نهاية التعاملات. وأغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على انخفاض 243.22 نقطة أو بنسبة 1.07 إلى مستوى 22550.89 نقطة. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 24.75 نقطة أو بنسبة 0.28 عند الإغلاق إلى مستوى 8756.21 نقطة. وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 41.40 نقطة أو بنسبة 0.51 عند الإغلاق إلى مستوى 8102.52 نقطة. انخفضت أسهم قطاع السيارات بالمؤشر الأوروبي بنسبة 4 . واهتز القطاع شديد العولمة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب توقعات تصاعد الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة وبقية العالم. كما أدت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أظهرت انخفاضاً بنسبة 2.6 على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب، إلى إضعاف المعنويات بشأن الصناعة، بحسب شبكة CNBC. في الوقت نفسه، انخفضت أسهم فيراري Ferrari بنحو 8 بعد أن أعلنت شركة إكسور Exor، الشركة القابضة لعائلة Agnelli الإيطالية، أنها باعت حوالي 4 من حصتها في الشركة. ارتفعت أسهم شركة رولز رويس Rolls Royce للطيران والدفاع بنسبة 16 بعد أن رفعت الشركة أهدافها متوسطة الأجل في نتائج أعمالها السنوية، وسجلت إيرادات وأرباحاً أعلى من المتوقع، وأعادت توزيع أرباح المساهمين. كانت الشركة موردة مواد البناء البريطانية Howden Joinery من بين الأسوأ أداءً خلال جلسة الخميس، حيث انخفضت أسهمها بنسبة تزيد قليلاً عن 6 بعد أن فشل في تحقيق توقعات الإيرادات السنوية على الرغم من الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني 126.7 مليون دولار. في أول اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، قال الرئيس إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة تعليقها، وأنه يعتزم فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 على السلع من الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: سنعلن عن ذلك قريباً جداً. ستكون 25 بشكل عام وستكون على السيارات وجميع الأشياء الأخرى. وأضاف: لقد استغلونا حقاً . إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، في الأساس، منتجاتنا الزراعية. يستخدمون كل أنواع الأسباب التي تمنعهم من ذلك. وقال ترامب في اجتماع حكومته: نحن نقبل كل شيء منهم. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لشبكة CNBC: كما ذكرنا من قبل، سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وبشكل فوري ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعرفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام