بعد موقف أوجلان.. مسرور بارزاني يعلن استعداد حكومته دعم عملية السلام في تركيا

2025-02-27 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان،مسرور بارزاني، يوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان،لحزبه بحل نفسه وإلقاء سلاحه.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس:"أدعم أي جهد يسعى لحل القضايا في المنطقة بالطرق السلمية.. ‏إقليم كوردستانكان دائمًا عاملًا مهمًا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس حكومة الإقليم، استعدادكوردستان العراق، إلى "أي مساعدة ولعب دور في دعم عملية السلام في تركيا".

من جانبه، دعا رئيس الاتحادالوطني الكوردستاني بافل طالباني، جميع الأطراف للالتزام بدعوة أوجلان، ووصفهابأنها بداية لـ"مرحلة مهمة".

وقال طالباني في رسالةردا على دعوة أوجلان، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم أي مبادرة أومشروع للتعايش الأخوي بين الكورد والأتراك"، معرباً عن أمله في "أنتستجيب جميع الأطراف لدعوة أوجلان وأن نلمس خطوات عملية للوصول إلى سلام شامل وأنلا نفوت هذه الفرصة التاريخية".

وكان أوجلان دعاجماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذواقرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حلنفسه".

وصدر الإعلان التاريخيفي إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم)المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.