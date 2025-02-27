البيئة: الجهود الوطنية تسهم في تطهير 4500 دونم من الألغام في البصرة

2025-02-27 22:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الخميس، تطهير نحو 60% من المساحات الملوثة منذ عام 2003، فيما أشارت إلى أن الجهود الوطنية أسهمت في تطهير 4500 دونم من الألغام في قضاء الزبير بمحافظة البصرة استعدادًا لإنشاء مجمع النبراس أكبر مجمع للبتروكيمياويات في الشرق الأوسط.وقال مدير إعلام الدائرة مصطفى حميد مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المساحات الملوثة في عموم العراق التي تم اكتشافها بعد عام 2003 بلغت أكثر من 6000 كيلومتر مربع، وبفضل الجهود المستمرة تقلصت إلى 2000 كيلومتر مربع بحلول عام 2025".وأضاف، أن "العمل مستمر رغم جميع التحديات والعقبات التي واجهت عمل البرنامج الوطني لإدارة شؤون الالغام في العراق، مثل صعوبة تأمين التمويل وتأثيرات الحرب مع داعش الإرهابي والسيول والانجرافات التي تسببت في ما يسمى (هجرة الألغام) وتحرك حقول الألغام نتيجة لهذه السيول والانجرافات".وأشار إلى، أن "نصف المساحات الملوثة موجودة تقريبًا في محافظة البصرة، حيث كانت المحافظة مسرحًا للعمليات العسكرية خلال الحروب السابقة، مما أدى إلى دفن الذخائر الحربية بفعل الانجرافات والسيول وحركة الرمال، وهذا الوضع زاد من تعقيد الأمور، خاصة مع فقدان الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي زرعت في وقت الحرب العراقية - الإيرانية على الحدود في محافظة البصرة، وهذه الخرائط كانت محفوظة لدى وزارة الدفاع قبل عام 2003، ما مثل تحديًا كبيرًا أمام أعمال إزالة الألغام".وأوضح مجيد، أن "دائرة شؤون الألغام تكلف الجهد الوطني بإزالتها ممثلاً بوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والوزارات الأخرى مثل النفط والكهرباء، فضلًا عن المنظمات الإنسانية، في هذا السياق".وعن أهم الأعمال أوضح، أنه "تحت إشراف الوزارة تم تطهير 4500 دونم من الألغام في محافظة البصرة في الأرض المخصصة لمشروع النبراس للبتروكيمياويات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".وتابع، أن "مشروع التطهير تم إنجازه بالكامل بجهود وطنية من دون أي تكلفة على خزينة الدولة، حيث تم تكليف وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الحشد الشعبي بتطهير الأرض، كما ساهمت منظمة البصرة الإنسانية في تنفيذ أعمال السيطرة النوعية بشكل مجاني"، مؤكدًا، أن "هذه المساحة المطهرة ستشهد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيمياويات في الشرق الأوسط".