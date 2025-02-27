2025-02-27 23:00:05 - المصدر: الطاقة

يواصل العراق تنفيذ إستراتيجياته لتعزيز قطاع الطاقة وضمان إمدادات مستقرّة لمحطات توليد الكهرباء، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بعد توقف شحنات الغاز الواردة من إيران. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشروعات كبرى تشمل استيراد الغاز المسال، ولا سيما عبر ميناء خور الزبير …

إقرأ: العراق يجهّز لاستيراد الغاز المسال عبر ميناء خور الزبير على منصة الطاقة



