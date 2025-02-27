2025-02-27 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في ظل الاستيراد الكبير للحومالحمراء، وثمنها المنخفض مقارنة باللحوم العراقية، إلا أن المواطنين يعزفون عنشرائها تجنباً لمشكلات صحية ولعدم ثقتهم بها، لا سيما وأن أطباء حذروا منها، وذلكبالرغم من تأكيد وزارة الزراعة على استيفاء هذه اللحوم والمواشي المستوردةالإجراءات الصحية كافة، وخضوعها لفحوصات في بلد المنشأ وعند وصولها البلاد.

ويعتمد العراق على استيراد اللحوم الحمراءبكميات كبيرة، في محاولة لخفض أسعار اللحوم المحلية واستقرارها، خاصة وأن وزارةالزراعة، وجهت في شباط/ فبراير 2024، بفتح استيراد الأبقار والأغنام لأغراض الذبحوالتربية، بهدف السيطرة على أسعار اللحوم العراقية في الأسواق.

ويقول الطبيب الاختصاص بأمراض المناعة، مسلمعباس، إن "الانفتاح على استيراد اللحوم المجمدة قد تنجم عنه مشاكل صحيةخطيرة، ومنها الاصابة بأمراض القلب وزيادةِ نسب الدهون في الدم. وسواها".

ويشير عباس، لوكالة شفق نيوز، الى مضار اللحومالمستوردة على الصحة العامة، "كونها مشبعة بالدهون التي ترفع نسبةالكوليسترول في الدم، وتسبب تصلب الشرايين وارتفاع الضغط وزيادة الوزن".

وبلغت نسبة كميات اللحوم المستوردة في عام2022، قرابة 90 طنا، بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار حسب إحصائيات وزارة التجارة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة محمدالخزاعي، للوكالة، إنه "يتم استيراد اللحوم لصالح الوزارة من مناشئ عالميةمتعددة سواء كانت لحوماً مجزورة أو مواشي حية لأغراض الذبح"ز

ويضيف أنه "اللحوم والمواشي تستورد منالبرازيل وكولومبيا وأستراليا وجورجيا، وفتحت الوزارة قنوات اتصال مع عدد منالبلدان الأفريقية المشهورة بمراعيها الواسعة مثل منغوليا وباشتراطات صحيةبيطرية"، مبينا أن "فرقاً صحية عراقية تذهب الى البلد المراد الاستيرادمنها بهدف زيارة مراعي الحيوانات الموجودة هناك للتأكد من عدم وجود حالات وبائية،وبعد ذلك تمنح رخصة الاستيراد".

ويلفت إلى أن "هناك رقابة مستمرة علىالحيوانات الى حين وصولها الى الموانئ العراقية، وبعد تفريغها في الموانئ، تخضعلفحص جديد وحجر مدته 21 يوما".

ويوضح الخزاعي، أن "وزارة الزراعة سمحتهذا العام بدخول نحو 325 رأس ماشية معدة للذبح من منافذ متعددة"، مبينا أن"الاستيراد ساهم في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بعد صعودها الى مستويات تفوققدرة بعض شرائح المجتمع العراقي".

ويؤكد، أن "نسبة انخفاض اللحوم في الأسواقحالياً تتراوح بين 30% إلى 40%، ووفرت تعدد مناشئ استيراد اللحوم والمواشي بدائلرصينة للمواطنين في مجال اللحوم".

وثمة أسباب أخرى تساعد على استيراد اللحوم،منها كلفة إنتاج اللحوم المحلية المرتفعة، وفق خبراء الاقتصاد، إذ يقول الخبيرالاقتصادي أحمد عبد ربه، إن "كلفة إنتاج اللحوم المرتفعة تساعد على زيادةالاستيراد".

وشير عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، "عدم توفرإحصائيات بالأموال التي ينفقها العراق على استيراد اللحوم من تركيا وإيران والهندوغيرها".

ويشدد على "ضرورة تطوير المراعي أوالاهتمام بالثروة الحيوانية عبر الإستثمار الذي سيوفر فرص عمل كثيرة، والوصول إلىتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الحيوانية".

ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم العجولالمستوردة بين 4 - 6 آلاف دينار، فيما يبلغ سعر كيلوغرام من اللحم العراقي حالياًبين 18 - 20 ألف دينار.

ورغم أن استهلاك الفرد في العراق للحوم الحمراءيصل إلى أكثر من 20 كغم سنوياً، ولكن يتجنب شرائها الكثير من الناس، ويرجع بعضهمهذا التجنب إلى اختلاف طعمها عن اللحم العراقي "الهرفي" كما يطلق عليهمحلياً، في حين يرجع السبب الأبرز إلى خوف الناس من شراء لحوم الحيوانات الميتة أوالنافقة، حيث لا يغري الفارق الكبير في الأسعار كثيرين بالمغامرة في شرائه خشيةأضراره الصحية.

زينة البغدادي (45 عاما) تقول لوكالة شفق نيوز،إن "العائلة لا تغامر بشراء اللحوم المستوردة لخطورتها الصحية وعدم معرفةمصادرها وطريقة نحرها".

وتشير المواطنة، إلى أن "مدة صلاحية هذهاللحوم غير مفهومة، لأن بعضها لا يحمل ملصقا يدل على مدة الصلاحية، وان وجد الملصقفمن السهولة تغييره في ظل غياب الرقابة الصحية على الأسواق".

بدوره، يبين المواطن غازي عبد الكريم (35عاماً)، أنه "لا قيمة للمال أمام صحة الإنسان، وأن شراء مواد غذائية رخيصةالثمن، تشكل لاحقا خطرا صحيا، أمر غير مقبول".

ويؤكد عبد الكريم، للوكالة، أن "بعضالطبقات الفقيرة قد تستفيد من انخفاض اسعار اللحوم المستوردة، لكنه لا يجد فيالاستيراد حلا مثاليا لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم العراقية".

أما سعد العبيدي (45 عاما)، وهو صاحب أسواق،فيقول لوكالة شفق نيوز، إن "اللحم المستورد يأتي مقطع، وهو يشبه اللحمالعراقي، لكنه يحتاج إلى غلي لفترة أكثر، خلال عملية الطهي"، مؤكداً أن"الإقبال الأكثر على هذا اللحم هو من قبل أصحاب المطاعم والتجهيزاتالغذائية".