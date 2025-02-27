معالج جرحى فلسطين: الموصل وغزة تتشاركان الألم والإرادة (صور)

2025-02-27 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبلت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، الطبيبالعراقي المعروف محمد طاهر، الذي أهدى سبعة أشهر من عمره لخدمة جرحى غزة، وذلك عندماحلَّ ضيفًا على جامعة الموصل بدعوة من "بيت التراث"، وبالتعاون مع"بصمة كروب" و"فريق رؤية وطن".

وألقى الطبيب محمد طاهر خلال الندوة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، محاضرةملهمة حضرها أكثر من ألف طالب ومشارك في قاعة جامعة الموصل، تحدث خلالها عن تجربتهالفريدة والمجازفة الكبيرة التي خاضها للوصول إلى قطاع غزة، واصفًا قراره بأنه كانجريئاً للغاية، حيث لم يبلغ عائلته بوجهته حفاظًا على هدوئهم.

وقال خلال حديثه للحضور: "عندما وصلت إلى غزة، كنت أتوقع صعوبة الأوضاع،لكنني لم أتخيل حجم الألم والدمار الذي رأيته. رغم ذلك، كانت هناك روح صمود مذهلة لدىالناس، وعندما كنت أتنقل بين الجرحى، كان معظمهم يسألني: أنت من أين؟ وحين أخبرهم أننيعراقي، كانوا يعودون ليقولوا: أكيد أنت من الموصل!"، مشيرًا إلى أن مدينة الموصلوغزة تتشاركان الألم والمعاناة، لكنهما أيضًا تتشاركان القوة والإرادة على الحياة.

وتأتي زيارة الطبيب محمد طاهر إلى الموصل بعد أيام من لقائه رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني، حيث تم تكريمه وتثمين جهوده الإنسانية في غزة. واعتبر السودانيأن ما قدمه الطبيب العراقي هو "أحد أروع صور التضامن الإنساني التي تعكس شجاعةالعراقيين وإحساسهم العميق بقضايا الأمة".

من هو الطبيب العراقي محمد طاهر؟

يُلقَّب الطبيب محمد طاهر بـ"الطبيب المعجزة" نظرًا لتفانيهفي خدمة الجرحى والمصابين في المناطق المتضررة حول العالم. اشتهر بعد قراره الذهابإلى غزة في ظل الحصار والقصف المستمر، حيث قضى هناك سبعة أشهر متواصلة في تقديم العلاجللجرحى والمصابين وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وتعد محاضرة الطبيب طاهر في جامعة الموصل محطة جديدة في رحلته الإنسانية،حيث استعرض تفاصيل رحلته إلى غزة، والتحديات التي واجهها، مؤكدًا أن العمل الإنسانيلا يتوقف عند الحدود، وأن العراق كان وما زال حاضرًا في ميادين الإغاثة العالمية.