توجيه "صارم" من الداخلية العراقية بشأن شهر رمضان

2025-02-27 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، يوم الخميس، بمنع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غيرالمسلمين أيضاً"، ومنع تقديم المشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلقجميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق.

ودعا الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،جميع العراقيين إلى "احترام خصوصية وحرمة شهر رمضان، واغتنام الفرصة لتداركقيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا للشريعة الإسلامية والقانون".

وأضاف: "يمنع منعاً باتاً الاجهاربالإفطار العلني نهاراً، كون هذا الامر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهرالشهر المبارك، حتى وان صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين أو المقيمين فيالعراق، لأن جميع الاديان تدعو الى الاحترام فيما بينها".

وتابع الشمري: "يمنع ايضا فيه تقديمالمشروبات الكحولية بانواعها كافة، وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما وتغلق جميعالمطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة، التيتقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها اصوليا من الجهات المختصة خلال أوقاتالصيام، ولحين وقت الإفطار عند ذلك يسمح لها بمزاولة اعمالها حتى صلاةالفجر".

وأكد أن وزارة الداخلية ستتولى متابعة تنفيذذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحليةفي المحافظات، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضىهذا البيان ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحياتالمخولة بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملابإحكام المادتين (3،2) من القانون انف الذكر".

وأشار إلى أنه "فيما يخص غير العراقيينالعاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونيةوالمنع والابعاد من البلاد"، مطالباً جميع المؤسسات والشركات والأفرادبـ"إبلاغ نص هذا البيان للعاملينلديها وتحذيرهم من مخالفته".