زاخو يكمل عقد المتأهلين.. ومواجهات نارية في ربع نهائي كأس العراق

2025-02-27 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكمل فريق زاخو عقد الأندية المتأهلة لدور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العراق بعد الفوز على نظيره الكرمة، اليوم الخميس، (27 شباط 2025).

وفاز فريق زاخو بنتيجة (2-0) على نظيره الكرمة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتقدم فريق زاخو بهدف بعد مرور 60 دقيقة عن طريق لاعبه ناصر محمدوه، ثم أضاف زميله ديبوتي أغونا الهدف الثاني بالدقيقة 61.

وشهدت منافسات اليوم من دور الـ 16 تأهل أندية: الطلبة، نوروز، الشرطة وزاخو.

بعدما شهدت منافسات أمس الأربعاء تأهل أندية: النجف، الميناء، دهوك والقوة الجوية.

وسيشهد دور ربع النهائي للبطولة مواجهات نارية بين كبار الأندية، حيث سيلتقي دهوك مع الميناء، والقوة الجوية أمام دهوك، ونوروز أمام زاخو، وديربي بغداد يجمع الشرطة بالطلبة.