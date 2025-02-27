لجنة الإصلاح الضريبي تبحث مع البنك الدولي تحسين البيئة الضريبة

2025-02-27 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحثت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي مع البنك الدولي تحسين البيئة الضريبة.وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار جهودها الرامية إلى تطوير النظام الضريبي في العراق وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، عقدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة آفاق التعاون المشترك وسبل تحسين البيئة الضريبية في البلاد".وأضاف، أن " الاجتماع تناول عددًا من المحاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها آليات تدريب وتأهيل كوادر القطاع الضريبي لرفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تطبيق الأنظمة الحديثة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية".وتابع، "كما تمت مناقشة سبل معالجة التحديات المرتبطة بمقاومة التغيير في سياق الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية بما يضمن سهولة الامتثال الضريبي وزيادة كفاءة التحصينات، وفقا للبيان".وأشادت، بحسب البيان، " العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بالجهود الإصلاحية التي تبنتها اللجنة،" مؤكدةً أنها "ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي."وأكدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أن "هذا التعاون مع البنك الدولي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاحات ضريبية مستدامة، تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي، وتنويع مصادر الإيرادات، ودعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة".