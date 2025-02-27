لا معرقلات امام إعادة تصدير نفط إقليم كردستان والمباشرة خلال أيام

2025-02-27 23:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عدم وجود أي معرقلات امام إعادة تصدير نفط إقليم كردستان خلال الأيام القريبة المقبلة.

وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، لـ"بغداد اليوم"، ان "إعادة تصدير نفط إقليم كردستان سيكون خلال الأيام القريبة المقبلة، بعد التوصل الى اتفاق نهائي ما بين بغداد وأربيل بهذا الخصوص، وتم اكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية بخصوص ذلك".

وبين نغيمش، "حالياً لا توجد أي معرقلات سواء فنية او سياسية امام إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، والأمور تسير بحسب ما اتفق عليه كل من حكومتي بغداد وأربيل، وبانتظار الإجراءات الفنية من قبل الجانب التركي، التي وصلت الى مراحلها النهائية".

فيما كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، صعوبة إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "من الصعب جدا إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي من دون التوصل الى اتفاق مكتوب مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم".

وأضاف ان "الاتفاقات يجب تتضمن آلية واضحة لتسديد تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق و التكاليف النفطية المتراكمة التي انفقتها الشركات الأجنبية ولم تستردها بعد".

وتابع المرسومي أنه "يجب حل المشكلة المتعلقة بنسبة الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأجنبية بموجب عقود المشاركة".

هذا وأعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم الأحد (23 شباط 2025)، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة، وذلك بعد جهود من التنسيق والتواصل بين الجانبين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم وتلقته "بغداد اليوم"، "فقد تم تشكيل فريق فني مشترك اليوم لمعاينة أنبوب التصدير والتأكد من جاهزيته لبدء عمليات الضخ من جديد".

كما أكد البيان "التزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وضمان استقرار تدفق الإيرادات النفطية".

يُذكر أن تصدير نفط الإقليم كان قد توقف في وقت سابق لأسباب فنية وإدارية، ويأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود المستمرة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل في قطاع النفط والطاقة.