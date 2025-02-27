2025-02-27 23:36:04 - المصدر: ايشان

أطلق مدير بلدية الموصل عبد الستار خضر الحبو، نداءً يطالب فيه، بـ “إنقاذ” غابات الموصل من “الأيادي التي تريد تدميرها”، بحسب تعبيره، فيما أشار إلى أن “وزارة التربية امتلكت جزءاً من الغابات بقدرة قادر”. وكتب الحبو منشوراً تابعته “إيشان”: “ابناء نينوى الأصلاء انقذوا غابة الموصل من الأيادي التي تمتد لتدميرها، وادعموا السيد المحافظ وبلدية الموصل، […]

ظهرت المقالة التربية امتلكت جزءاً منها.. مدير بلدية الموصل يطلق نداءً: أنقذوا الغابات من الأيادي التي تريد تدميرها أولاً على ايشان.



