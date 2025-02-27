2025-02-27 23:36:04 - المصدر: ايشان

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بمنع جميع مظاهر “الإفطار العلني”، وإغلاق المطاعم والكافيهات خلال أوقات الصيام، لمنع “إيذاء مشاعر المسلمين”، فيما أشار إلى أن الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وقال الشمري في بيان ورد لـ “إيشان”: “يعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية وإعادة تقييم أولوياتنا في […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجه بمنع جميع مظاهر “الإفطار العلني”: تؤذي مشاعر المسلمين أولاً على ايشان.



