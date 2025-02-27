رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب

2025-02-27 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب والعمل على حماية أمن المواطنين ومصالحهم".وشدد الرئيس، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق حاليا والعمل على ترسيخه بالشكل الذي يؤمن المضي قدما في جهود الاعمار والبناء والارتقاء بالواقع الخدمي"، مشيداً في الوقت ذاته "بالتضحيات الكبيرة التي قدمها منتسبو الحشد الشعبي إلى جانب أخوانهم في بقية الأجهزة والتشكيلات الأمنية والعسكرية دفاعاً عن العراق وشعبه."وتابع البيان: "كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة سيما تطورات الأحداث في فلسطين والتغيرات الحاصلة في سوريا وموقف العراق منها، حيث تم التأكيد على ضرورة تعضيد علاقات العراق مع دول الجوار وبما يحقق المصالح المشتركة".