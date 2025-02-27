2025-02-27 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرعامرأة جراء حريق نشب في منزلها جنوبي بغداد، فيما أصيبت فتاة بعد تعرضها لضربةبقضيب حديدي من قبل شقيقها غربي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأةتولد 1943، توفيت نتيجة حريق اندلع داخل غرفتها بمنزلها في ناحية الرشيد جنوبيبغداد".

وأضاف أن "المرأة كانت تسكن بمفردها فيالمنزل، وأن خبير الأدلة الجنائية فتح تحقيقا بالحادث لوجود شكوك فيه".

من جهة أخرى، بين المصدر، أن "فتاة تبلغمن العمر 22 عاما، تعرضت للضرب على رأسها بقضيب حديدي من قبل شقيقها، نتيجة خلافاتعائلية، في منطقة الشعلة غربي العاصمة"، مؤكداً أن "شقيقها لاذ بالفرارإلى جهة مجهولة".