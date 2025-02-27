2025-02-27 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، القبض على أحد مروجي المخدراتوشخصين لقيامهم بشهادة الزور مقابل مبلغ مالي، فيما وقع حادث سير بين سيارتين أحدهمايستقلها شباب مخمورين، وذلك في حوادث منفصلة بمحافظات البصرة وبغداد وبابل.

ففي البصرة، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن"إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، وضبط كمية من المواد المخدرة، وأدوات تستخدمفي التعاطي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات بيع المواد المخدرة".

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة الرصافة، في بيان ورد للوكالة، عن"تمكن مفارز قسم الشرطة القضائية من القبض على متهميْن لقيامهم بشهادة الزور مقابلمبلغ من المال داخل محكمة الاعظمية، وتم إحالتهما إلى مركز الشرطة وفق أحكام المادةالقانونية (251) ق ع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وعن حادث السير، أفاد مصدر أمني للوكالة، بـ"وقوع حادث سير في مدينةالمدحتية مركز قضاء الحمزة الغربي في محافظة بابل على الطريق الدولي السريع مقابل جسرمرقد الإمام الخضر بين سيارتين، الأولى تعود لعائلة من العمارة، والسيارة الثانية منالديوانية كان يستقلها شباب مخمورين، ولم يسفر الحادث عن وفيات".