في هندية كربلاء.. ذاكرة تتحدى الزمن بمقاه تقليدية (صور)

2025-02-28 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مدينة الهندية، حيث يعانق نهر الفرات ضفافها بهدوء، ما تزالالمقاهي القديمة تحتفظ بمكانتها كملتقى اجتماعي يربط بين الأجيال، رغم تغير الزمن واختلافالعادات.

جسر الهندية.. شاهد على التاريخ

على مقربة من هذه المقاهي، يمتد جسر الهندية القديم، الذي افتتح عام1956 بعد أن انشأته شركة بريطانية عام 1954، الجسر، الذي افتتحه نوري السعيد، ما يزالقائماً بقوته، قادراً على تحمل مرور الدبابات والمدرعات، ليظل رمزاً للهندسة المتينةفي العراق الذي يفصل الصوب الصغير عن الصوب الكبير فهو ممر المحافظات الجنوبية القاصدةكربلاء وعلى الضفة الأخرى، يقف الجسر الجديد الذي افتتح حديثاً، لكنه يفتقد إلى الجودةذاتها، وفقاً لشهادات الأهالي.

المقهى.. ملتقى للجميع

في أحد المقاهي المطلة على الفرات، يقوم أزهر أبو مريم، البالغ من العمر45 عاماً، الذي يدير المقهى منذ سنين. يقول أزهر لوكالة شفق نيوز: والدي كان يجلس هنامنذ تسعينيات القرن الماضي، وقد ورثت عنه حب هذا المكان، لأنه خالٍ من ضجيج الأراكيلوالطاولة، ومخصص فقط لمن يبحث عن الهدوء.

يقدم المقهى الشاي والحليب صباحاً، وفي الصيف تتوفر المشروبات الغازيةوالماء البارد، ليستقبل زبائنه من الموظفين والمتقاعدين الذين يبدأون يومهم بفنجانمن الشاي قبل أن يتوجهوا إلى الفرات لقضاء بعض الوقت.

الماضي والحاضر

يجلس على ضفاف نهر الفرات، عبد الهادي الزعر أبو علي، وهو رجل في الثمانينمن عمره يمسك بيدة صحيفة يتابع الأخبار، اعتاد ارتياد هذا المكان هو وأصحابه منذ25 عاماً. ألف خمسة كُتب نقدية ويؤمن بأن الفرات هو روح المدينة. يقول للوكالة:"هذه الضفة كانت ساحة للنقاشات في الأدب والسياسة والشعر، أما اليوم، فكلٌّ مشغولبهمومه".

أما عباس، أبو هديل، 65 عاماً، فيرى خلال حديثه للوكالة، أن القهوة لمتتغير كثيراً، لكنها أصبحت "ملتقى للأصدقاء والمتقاعدين، وهو المتنفس الوحيد لهمبعيداً عن صخب الحياة".

ذاكرة لا تمحى

رغم تغير العادات والظروف، تبقى هذه المقاهي شاهدة على روح مدينة الهندية،حيث تختلط الأحاديث بين الماضي والحاضر، ويظل الفرات صديقاً لكل من يبحث عن لحظة هدوء.