ارتفاع أسعار النفط بعد قرار ترامب بشأن ”شيفرون”

2025-02-28 04:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واعارتفعت أسعار النفط مع تجدد المخاوف حيال الإمدادات، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء ترخيص لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا.وحَدَّت من المكاسب مؤشرات على اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسية، بالإضافة إلى ارتفاع غير متوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 71 سنتاً بما يعادل 0.98 في المئة إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1049 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي (غرب تكساس الوسيط) 64 سنتاً أو 0.93 في المئة إلى 69.29 دولار للبرميل.وبلغ الخامان عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما منذ 10 كانون الأول وخسر كل منهما نحو 4.5 في المئة هذا الشهر.