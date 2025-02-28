اسعار النفط العراقي تواصل انخفاضها لليوم الثالث تواليا

2025-02-28 09:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، على انخفاضها لليوم الثالث تواليا في تعاملات التجارية بالسوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 74.32 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.26 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.29- لكلاهما، تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.70 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.00 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.34- لكلاهما.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع







