2025-02-28 09:54:04 - المصدر: ايشان

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في ألمانيا حادثة غريبة من نوعها، حيث تعرض حكم المباراة لإصابة غير مألوفة أدت إلى إلغاء اللقاء، وذلك بسبب تدخل طفل صغير بشكل مفاجئ. وقعت الحادثة خلال المباراة التي جمعت بين فريقي إف سي تاكسي دويسبورغ وروت فايس مولهايم في دوري الدرجة الثالثة الألماني. وكان الحكم ستيفان كاهلر، الذي كان من المقرر أن يدير المباراة، […]

ظهرت المقالة كرة القدم الألمانية تشهد أغرب إلغاء للمباريات بسبب “عضة في المنطقة الحساسة” أولاً على ايشان.



