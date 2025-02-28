2025-02-28 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الباحث في الشؤون السياسية حسين الاسعد، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، ان الصراع الانتخابي المقبل سيكون الأشد ما بين الكتل والأحزاب السياسية، فيما بين سبب ذلك.

وقال الاسعد لـ "بغداد اليوم"، إن "الصراع الانتخابي المقبل سيكون هو الأشد ما بين كل الكتل والأحزاب السياسية وهذا الصراع سيكون مختلفا تماما عن كل الصراعات السياسية والانتخابية السابقة".

وأضاف ان "الكتل والأحزاب السياسية تعرف جيداً بان أي احد منهم لن يحصل على أي شيء في الانتخابات المقبلة، فلن يكون له أي تأثير في المستقبل، ولن يعود للساحة مجددا كحال الأحزاب والشخصيات التي فقدت مقاعدها الانتخابية خلال الدورات الانتخابية السابقة"، مبينا، ان "هذه الكتل والأحزاب سوف تستخدم كل شيء واي شيء في صراعها السياسي والانتخابي لضمان حصولها على مقاعد برلمانية".

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية واسعة، فضلاً عن التجاذبات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وآلياته.

وتشهد الساحة السياسية العراقية تحركات متزايدة لمناقشة الإصلاحات الانتخابية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى التوصل لتوافقات تضمن استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.