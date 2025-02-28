الرافدين يحذر من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس

2025-02-28 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس.وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، يدعو مصرف الرافدين زبائنه إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر".وأكد البيان "على أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".وأضاف أن "هذا التحذير يأتي في إطار الدور التوعوي لمصرف الرافدين، وحرصه على حماية مصالح زبائنه وضمان سلامة تعاملاتهم المالية".